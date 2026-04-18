Иран днес отново въведе ограничения върху преминаването през ключовия за световната търговия Ормузки проток. Съобщението дойде от армията на Иран и беше излъчено от държавната телевизия на страната. Причината е "американското пиратство".

Техеран обвини САЩ, че са нарушили условията по сделката за отварянето на протока, отбелязва "Асошиейтед прес". Иран промени решението си за отваряне на протока, след като САЩ казаха, че въпреки отварянето няма да премахнат морската си блокада на иранските пристанища.

"Съединените щати, подобно на многократните им нарушения на ангажиментите в миналото, продължават актовете на пиратство и морски кражби под това, което наричат ​​блокада. Поради тази причина контролът над Ормузкия проток се е връща към предишното си състояние. Този стратегически проток е под строго управление и контрол на въоръжените сили. Докато Съединените щати не прекратят ограниченията върху пълната свобода на движение на плавателни съдове от и до Иран, ситуацията в Ормузкия проток ще остане под строг контрол", заяви говорителят на иранската революционна гвардия Ебрахам Золфакари.

По-рано днес Доналд Тръмп заяви, че може да прекрати примирието с Иран, ако до сряда не бъде постигнато дългосрочно споразумение за край на войната, предаде "Ройтерс".

Доналд Тръмп: САЩ ще изнесат иранския обогатен уран

“Може би няма да го удължа, но блокадата на иранските пристанища ще остане”, заяви Тръмп на борда на президентския самолет “Еър Форс 1”, докато се връщаше във Вашингтон от Финикс, щата Аризона. “Имаме блокада и за съжаление може да се наложи да започнем да хвърляме бомби отново”, добави той.

Американският президент каза още, че китайският лидер Си Цзинпин е много доволен от отварянето на Ормузкия проток и посочи, че очаква с нетърпение срещата си с него. Тръмп добави, че по-късно днес ще даде пресконференция, но добави, че тя няма да е на тема, свързана с войната с Иран.

