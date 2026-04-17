Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес пред "Ройтерс", че САЩ ще работят с Иран, за да изнесат обогатения му уран на своя територия. „Ще го вземем заедно. Отиваме в Иран и ще започнем лека-полека да го изкопаваме с големите машинарии… Ще го откараме обратно в САЩ“, заяви Тръмп в интервю.

Той говори за „ядрен прах“ и допълни, че материалът ще бъде прибран „много скоро“. Споменатият от Тръмп „ядрен прах“ е онова, което според него е останало, след като САЩ и Иран бомбардираха иранските ядрени обекти през юни миналата година.

Иран отвори напълно Ормузкия проток

Смята се, че Техеран притежава повече от 400 килограма обогатен уран. Иранската ядрена програма е един от най-деликатните въпроси в американско-иранските преговори. Американският лидер заяви, че основната причина за войната е да се попречи на Иран да придобие ядрено оръжие. Иран твърди, че обогатяването на уран е само за мирни цели.

Тръмп каза освен това, че САЩ ще поддържат морската блокада срещу Иран до сключването на споразумението. „Мисля, че сделката ще се случи много бързо. Разбираме се много добре с Иран“, заяви той.

Президентът на Щатите заяви, че са необходими допълнителни преговори за постигане на споразумение и че те ще се проведат „може би през уикенда“. Той допусна, че може да замине за Исламабад, след като споразумението бъде сключено, както и че заедно с иранците работи по премахването на мините от Ормузкия проток.

В отговор на съобщение, че САЩ обмислят сделка с Иран за урана на стойност 20 млрд. долара, Тръмп заяви, че „ никакви пари няма да преминават от едни ръце в други“.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Дарина Методиева