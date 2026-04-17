Иран отваря напълно Ормузкия проток по време на примирието. Новината съобщи министърът на външните работи на Иран.

Абас Арагчи написа в петък в X, че „преминаването за всички търговски кораби през Ормузкия проток е обявено за напълно отворено за оставащия период на прекратяване на огъня“.

„Преминаването през протока ще бъде по координирания маршрут, обявен от Организацията за пристанища и морско дело на Иран", каза Арагчи.

Цената на петрола се срина, а акциите и държавните облигации се повишиха, след като иранският външен министър обяви новината, че Техеран отваря Ормузкия проток. Цената на фючърсите на бенчмарк суровия петрол "Брент" се срина до 90 долара за барел, което е спад от 9% за деня, а американският суров петрол падна с 10% до 81,5 долара за барел.

След новината, че Ормузкият проток е отворен, Доналд Тръмп публикува отговора си в публикация с главни букви в социалната си мрежа Truth Social. Той написа: "ИРАН ТОКУ-ЩО ОБЯВИ, ЧЕ ИРАНСКИЯТ ПРОЛИВ Е НАПЪЛНО ОТВОРЕН И ГОТОВ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ. БЛАГОДАРЯ ВИ!".

По-късно американският лидер излезе с друг пост, гласящ: "Ормузкият проток е напълно отворен и готов да функционира и за пълно преминаване, но военноморската блокада ще остане в пълна сила и действие по отношение на Иран само до момента, в който сделката ни с Иран е 100% завършена. Този процес трябва да протече много бързо, тъй като повечето точки вече са договорени. Благодарим Ви за вниманието към този въпрос!".