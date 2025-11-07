Истанбулската Главна прокуратура издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и 36 други израелски представители. Те са обвинени в геноцид във връзка с израелските военни операции в Газа, съобщава изданието "Тюркийе тудей".

Заповедите се отнасят за редица високопоставени израелски официални представители. Сред тях са министърът на отбраната Израел Кац, министърът на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, началникът на Генералния щаб Еял Замир и командирът на израелските военноморски сили Давид Саар Салама, според прессъобщение на прокуратурата.

Мъж с българско гражданство е сред идентифицираните заложници, чиито тела върна „Хамас“ на Израел

Разследването се фокусира върху това, което турските власти описват като системно насилие срещу цивилни в Газа. Прокуратурата се позовава на конкретни инциденти, датиращи от октомври 2023 г. насам, включително нападения срещу болници, довели до множество цивилни жертви.

Турските прокурори се позовават също на убийството на хуманитарни работници от организацията World Central Kitchen на 1 април 2024 г. Тогава няколко служители загинаха при израелски удар по време на хуманитарна операция.

Нетаняху е наредил „мощни” удари срещу Газа

Турция е отявлен критик на военната кампания на Израел в Газа, която започна след атаката на "Хамас" в южната част на Израел през октомври 2023 г. Турското правителство преустанови дипломатическите и търговските си отношения с Израел поради конфликта.

Редактор: Ивайла Митева