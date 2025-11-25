Регистрациите на нови автомобили в ЕС са се увеличили с 1,4% на годишна база за първите 10 месеца на тази година, а месечните данни бележат ръст за четвърти пореден месец. Това съобщи Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA).

Въпреки положителната динамика напоследък, общите обеми остават далеч под нивата отпреди пандемията, посочи асоциацията.

„Пазарният дял на електромобилите достигна 16,4%, но все още е под темпото, необходимо на този етап от прехода. Хибридните електромобили са най-популярният избор сред купувачите, като plug-in хибридите продължават да набират скорост“, заяви АСЕА.

През периода януари-октомври електромобилите с батерии са заемали 16,4% от пазарния дял в ЕС, което представлява увеличение спрямо ниското ниво от 13,2%.

Регистрациите на хибридни електромобили са заемали 34,6% от пазара и са останали предпочитаният избор сред потребителите в ЕС.

В същото време общият пазарен дял на бензиновите и дизеловите автомобили е спаднал до 36,6%, което е понижение спрямо 46,3% за същия период през 2024 г.

През същия период в ЕС са регистрирани 1,47 милиона нови електромобили, 3,1 милиона хибридни електромобили, 819 200 хибридни автомобили с външно зареждане и 2,46 милиона бензинови и дизелови автомобили.

Редактор: Мария Барабашка