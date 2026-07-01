Министерството на здравеопазването открива нов прием по проект, с който още 240 млади лекари, медицински сестри и акушерки ще получат финансова подкрепа. Целта е те да продължат професионалното си развитие там, където нуждата от медицински специалисти е най-голяма.

Кандидатите могат да подават заявления за участие от 1 юли 2026 г. до 28 февруари 2027 г. Одобрените специализанти ще получават всеки месец финансова подкрепа в размер на две и половина минимални работни заплати. Средствата ще се изплащат допълнително към основното им възнаграждение за целия оставащ период на специализацията.

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Новите места са насочени към райони, където здравната система изпитва най-остра нужда от персонал, както и към специалности с доказан недостиг на национално ниво. От тях 165 са за лекари, които специализират и работят в области с най-ниска осигуреност с медицински кадри, а 75 са за специализанти в дефицитни направления за цялата страна.

Подкрепата обхваща едни от най-критичните сфери в здравеопазването. За лекарите това са детска психиатрия, детска хирургия, епидемиология на инфекциозните болести и клинична вирусология. За медицинските сестри и акушерките приоритетни са педиатричните и психиатричните здравни грижи, както и спешната медицинска помощ.

Разпределението на местата е изготвено въз основа на актуален анализ на Националния център по обществено здраве и анализи. Той отчита както възрастовата структура на кадрите, така и реалните здравни потребности на населението. От ведомството посочват, че целта е подкрепата да достигне там, където ще има най-голям ефект за пациентите и за лечебните заведения.

Приемът ще се извършва по реда на постъпване на заявленията до запълване на определените места. Пълна информация за условията за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Министерството на здравеопазването в рубриката „За специализанти“.

Проектът „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“ се изпълнява по програма „Развитие на човешките ресурси“ и е част от усилията на държавата за задържане на младите медицински кадри в България.

Редактор: Мария Барабашка