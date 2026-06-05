Дължината на кроса ще бъде пет километра и няма да бъде за време, а за здраве. По-малко от 48 часа остават до кроса, организиран от Столичната лекарска колегия. Ева Костова се срещна с д-р Ренета Лекова, детски кардиолог и Симона Ръждавичка, участник от „Игри на волята“, които разказаха повече за събитието.

„Столична лекарска колегия организира петкилометров крос, който ще се проведе на английската поляна в Южния парк. Датата е 7 юни в неделя от 10.30 ч. Всеки, който иска да участва, може да дойде в 10.00 ч., за да се регистрира за кроса. Ще участват лекари, пациенти и техните семейства. Както и любители на спорта. Поканени са всички“, разказва д-р Лекова.

„Щастлива съм, че се организира подобно събитие, тъй като както каза и д-р Лекова то е подходящо за всеки човек, който иска да се раздвижи. Това е един апел, който подтиква към повече движение. Движението е хубава превенция и профилактика, което може да ни даде нещо, което лекарствата не могат за съжаление. Медицината се развива изключително бързо, но движението е най-добрият приятел на човека“, пояснява Ръждавичка.

„С този крос искаме да популяризираме ежедневната активност. Движението не е универсално лечение за всичко, но е призната профилактика – за сърдечносъдовите заболявания, за затлъстяването, онкологичните заболявания и диабета. А от гледната си точка на детски кардиолог, мога да кажа, че активността спомага при децата за развитието на костната, мускулната система, подобрява качеството на съня и психичното здраве. Световната здравна организация препоръчва за възрастните между 150 и 300 минути седмично с поне две силови тренировки, а за децата 60 минути ежедневна умерена физическа активност. Достатъчно е това да бъде каране на колело или активно придвижване до училище“, допълва д-р Лекова.

„Преди старта на кроса участниците ще могат да се възползват от загрявка с треньори от верига фитнеси, която ни подкрепя. След финала ще има концерт с участието на Теди Кацарова. Подготвили сме подаръци и забавления за най-малките“, споделя д-р Лекова.

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Боряна Димитрова