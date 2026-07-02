Капиталовите разходи са предназначени за плащания, които през последните години не бяха извършени. Те са ясно разписани по пера. Това заяви депутатът от „Прогресивна България” Димитър Петров в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS . Той защити заложените в проектобюджета капиталови разходи и отхвърли критиките за неяснота около средствата в размер на 1,5 млрд. евро.

По думите му всички разходи са подробно разписани и ще бъдат изразходвани при строг контрол. „Предходните управления не осигуриха финансово обезпечаване на общинската инвестиционна програма. Сега предвиждаме с 1 млрд. евро повече, за да сме сигурни, че градовете и селата няма да останат с лоша инфраструктура, разбити улици и неремонтирана канализационна мрежа”, заяви Петров. Според народния представител средствата няма да бъдат разпределяни без ясни критерии. „Няма да раздаваме пари на калпак. Всяко евро ще бъде обосновано. Финансиране ще получават само проекти, за които е доказано, че са започнати, не могат да бъдат финансирани с европейски средства и са преминали необходимия контрол”, подчерта той.

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Петров коментира и критиките, свързани с увеличените разходи за издръжка на администрацията. Според него средствата не са предназначени за увеличаване на персонала, а за покриване на вече възникнали ангажименти. „Завишената издръжка на Министерския съвет е необходима за изпълнение на нормативни задължения, включително плащания по съдебни дела, осигуряване на охрана на демонтираните фигури от Паметника на Съветската армия и средства за отбелязването на 150 години от Априлското въстание. Това не са разходи за персонал, както се твърди”, каза той.

По отношение на свободните щатни бройки в администрацията Петров заяви, че те са част от процеса по реформиране на държавната администрация. „Още в началото заявихме, че няма да предприемаме драстични съкращения без задълбочен анализ. В бюджета са заложени мерки за оптимизиране на разходите за възнаграждения там, където това е обосновано. Министърът ни увери, че работата по тези промени вече е започнала”, допълни народният представител.

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Редактор: Ивайла Маринова