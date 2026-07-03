Краят на настоящата седмица ще е с обичайното за последните дни динамично лятно време. В петък отново в хода на денонощието ще има валежи от дъжд, които в ралична степен ще засегнат почти цялата страна. Следобед по-опасните гръмотевични процеси ще се развиват в Западна, Централна и Северозиточна България. Бурите обичайно ще са локални по обхват, със сравнително кратък, но интензивен дъжд, резки пориви на ветровете и градушка.

В събота подобни, по-интензивни явления ще има в централните и източните райони на страната. В Западна България ще е преобладаващо слънчево с временни увеличения на облаците, но с оскъдни превалявания. В неделя обстановката ще е по-спокойна – над цялата страната ще е преобладаващо слънчево с временни заоблачавания и локални превалявания в незначителни количества.

Дневните температури до края на седмицата ще са в интервала 27-32 градуса. През почивните дни ще се усили прохладният вятър и термометрите ще се движат между 25 и 30 градуса.