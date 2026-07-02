Големият български актьор Йосиф Сърчаджиев е починал . Тъжната новина съобщи неговата дъщеря Ана.

От Съюза на артистите в България почетоха паметта на актьора от "Време разделно". "С дълбока скръб и притихнали сърца научихме, че си е отишъл един от най-големите, най-ярките и незаменими стълбове на българския театър и кино – Йосиф Сърчаджиев", написаха от огранизацията във Facebook.

"По изрично негово желание опелото му е преминало в тесен кръг, за да бъде запомнен не с кончината си, а с искрящото си присъствие в културния живот на България, пишат още от Съюза.

"Съюзът на артистите в България изразява своите най-дълбоки съболезнования на семейството, близките и на хилядите му почитатели. Светъл полет на голямата ти душа, Йосо! Поклон пред светлата ти памет!", завършва публикацията.

Екипът на Министерството на културата изказа съболезнования на семейството и близките на Йосиф Сърчаджиев и го определиха като "една от най-значимите личности в българското театрално и филмово изкуство, с над 50 години активна творческа дейност".

"Йосиф Сърчаджиев е формирал поколения актьори чрез своята работа и преподавателска дейност и е допринесъл съществено за утвърждаването на съвременния облик на българския театър и кино. Има над 60 роли на театралната сцена, над 50 участия в игралното кино, 30 телевизионни постановки и повече от 100 радиопредавания. А за своя изключителен принос към българската културата и изкуство Йосиф Сърчаджиев е отличаван с множество престижни награди. Сред тях са „Златен век“ – огърлие на Министерството на културата, „Аскеер“ за изключителни постижения в театъра, както и редица отличия от Съюза на артистите в България", пиша от министерството.

„Нашият живот е такъв – с любов да се срещаш със смъртта и да отиваш към онзи свят, който е най-красивото нещо – оня свят. Не бойте се! Няма страшно и това не е тъжно! Тъжното е реалността. А под реалността е красотата.“ – това каза за БТА Йосиф Сърчаджиев миналата година по повод премиерата на „Януари“. Именно през изминалата година той отбеляза своите житейски 80 години. Думите му днес звучат като послание, оставено към всички нас. Йосиф Сърчаджиев бе човек, за когото духовното никога не беше поза, а състояние на духа. В последните години сякаш беше достигнал до най-важните отговори за живота, смисъла и човешкото достойнство. Звезда от такъв ранг – а разговаряше с всеки. И за всеки намираше думи на утеха, надежда и кураж. Днес в последния му земен път изпратихме голям артист, ярък творец и човек със забележителна духовна сила. И точно така, както той пожела – с усещането, че не си е тръгнал, че е някъде тук, наоколо… С посланието, че трябва да продължим нататък. А с нас остават ролите, гласът, мъдростта и светлината, които ще продължат да живеят в българската култура и в паметта на поколения зрители", пишат от от Министерството на културата.

Историкът Александър Стоянов написа в своя профил във Facebook: "Йосиф Сърчаджиев Е един от най-великите български актьори. Това, че вчера пое нататък към следващите роли, които ние няма да можем да видим, не може да промени този факт".

"Дълбок поклон пред един прекрасен човек, несломим талант и пример за следващите поколения, които ще застанат на сцена и пред камера.Светъл път напред!", написа още историкът.

Лили Иванова също почете паметта на легендата в българския театър и кино.

Актрисата Лилия Абаджиева пък сподели свой спомен с големия актьор.

Актрисата Гергана Стоянова подчерта, че "Йосиф Сърчаджиев не беше човек, който оставяше някого безразличен". "Беше ярък, противоречив, понякога рязък, понякога неудобен. Огънят в характера му често избухваше в думите и позициите му. Особено в обществените и политическите проблеми, когато всички виждахме, че не умееше да мълчи", написа тя във Facebook.

Депутатът от ГЕРБ Костадин Ангелов сподели, че Сърчаджиев не е бил просто актьор, а "поглед, който не можеш да забравиш, глас, който те кара да настръхнеш, образ, който те преследва дълго след края на филма".







Редактор: Цветина Петрова