12-годишно момиче е пострадало при пътен инцидент с електрическа тротинетка в свищовското село Драгомирово. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Случаят е от четвъртък около 21:30 ч. Пострадалото момиче е от София и е настанено за лечение в плевенска болница с тежка травма на главата.

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От проведените действия по разследването е установено, че малолетно момче от същото село е управлявало електрическата тротинетка. То е загубило управление над превозното средство и е паднало, при което е пострадало и возещото се с него дете.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова