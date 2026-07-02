Младши инспектор Трендафил Трифонов, който спаси 14-годишно момче от удавяне във водите на река Марица край пазарджишкото село Огняново, разказа подробности за драматичната спасителна операция. По думите му това е най-рисковата ситуация, с която се е сблъсквал в професионалната си практика.

„По-скоро в живота съм се научил на смелост“, каза той в отговор на въпрос откъде идва увереността му да действа в подобни ситуации.

По думите му е осъзнавал, че предприема риск. „До някаква степен да, рискувах и своя живот, обаче аз прецених, че рискът е премерен. Ако бях преценил, че рискът е по-голям, нямаше да предприема такива действия на момента“, посочи той.

Най-тежкият момент настъпил, когато видял, че момчето вече няма сили да се държи. „Когато отидох на място, видях детето в безпомощно състояние. Държеше се за един бетонен стълб на моста и в момента, в който ме видя, каза, че се изпуска. Под него течението беше доста силно. Само му казах да изчака 10 секунди, че съм при него. Нямаше време за мислене. Свалих си оборудването и тръгнах към него“, разказа младши инспекторът.

„Повлече ме течението и не можех да изляза“: Разказът на момчето, спасено от полицай във водите на Марица

Трифонов обърва внимание, че мястото, където е било детето, крие допълнителни опасности: „Там има бетонни отломки от стария мост, останки от парапета и други препятствия в коритото на реката".

Той уточни, че момчето не е било повлечено от мястото, където първоначално е влязло във водата. „Децата са били около 30 метра по-нагоре по течението, където водата е около 40-50 сантиметра. Само едното момче е тръгнало надолу по течението да види какво ще се случи и тогава става белята“, подчерта Трифонов.

По думите му именно другото дете е подало сигнала на телефон 112.

Полицейският инспектор отправи и предупреждение към родителите и децата с настъпването на летния сезон: „Задължително трябва родителите да вземат мерки, тъй като реките и водоемите са забранени за къпане. Водата е доста по-студена от морската и при горещо време, при влизане в студена вода човек може да потъне за секунди“.

Според него в повечето подобни инциденти причината не е престъпление, а подценяване на опасността.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева