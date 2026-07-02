След мощните гръмотевични бури, които преминаха през страната и причиниха наводнения, паднали дървета и материални щети в редица населени места, включително София и Пловдив, нестабилното време ще се задържи и през следващите дни. Това заяви климатологът Симеон Матев в ефира на „Твоят ден“.

В момента за почти цялата страна е в сила жълт код за интензивни валежи, като предупреждението не обхваща единствено части от областите Бургас, Варна и Добрич.

Според Матев обстановката от последните дни не е необичайна за сезона. „През юни, юли и август подобни гръмотевични бури са напълно характерни за България. Просто бяхме позабравили тези явления и сега те ни напомниха колко мощна може да бъде природата“, коментира той.

Жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури в почти цялата страна

По думите му само през изминалото денонощие в страната са били регистрирани около 36 000 мълнии, а на места количествата валежи са достигнали между 30 и 50 литра на квадратен метър.„На някои места преминаха по няколко бури в рамките на едно денонощие, което доведе до значителни количества валежи за много кратко време“, обясни климатологът.

Той посочи, че основната причина за нестабилното време е сблъсъкът между горещата въздушна маса, обхванала голяма част от Европа, и по-хладен атлантически въздух, който се придвижва към Източна Европа. „В горещата вълна има огромно количество енергия. Когато тя се срещне с по-хладния въздух от Атлантика, се образува атмосферен фронт, по който се развиват мощните гръмотевични бури“, каза Матев.

Въпреки това прогнозата за следващите дни е по-оптимистична. Според специалиста бурите постепенно ще отслабват както по интензитет, така и по обхват. „Добрата новина е, че силата на тези явления вече намалява. Ако вчера валежи и гръмотевици имаше над близо две трети от страната, днес те ще бъдат значително по-локализирани“, отбеляза той.

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По думите му атмосферният фронт се придвижва бавно на изток, поради което условия за краткотрайни интензивни валежи ще се запазят и в петък и събота, най-вече в Североизточна България, районите около Стара планина и отделни части на Югозападна България. „От ден на ден бурите ще стават по-слаби и ще обхващат все по-малки територии“, прогнозира Матев.

Въпреки че очакванията са юли като цяло да бъде по-сух от обичайното, климатологът отбеляза, че няколко интензивни летни бури са достатъчни, за да бъде изпълнена или дори надвишена месечната норма на валежите в отделни райони. Според прогнозите през следващите дни температурите ще останат типично летни, като валежите ще бъдат предимно локални и краткотрайни, а рискът от опасни метеорологични явления постепенно ще намалява.

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Редактор: Цветина Петкова