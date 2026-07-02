Нестабилното време в страната продължава. За днес са в сила жълти кодове в почти цяла България за интензивни валежи и гръмотевични бури.

Предупреждението не важи само за части от областите Бургас, Варна и Добрич.

Силна буря връхлетя София: Паднали дървета, градушка, наводнения и квартали без ток (ВИДЕО+СНИМКИ)

Очакванията за юли са месечните валежи да бъдат под нормата. Вероятност за градушки има през първите дни на месеца. На фона на летните бури, температурите остават високи. Лекарите напомнят да се хидратираме често и да избягваме солени и мазни храни.

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Редактор: Дарина Методиева