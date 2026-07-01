Силна гръмотевична буря преминава над София, като донесе проливен дъжд, градушка и множество сигнали за щети в различни части на столицата.

Снимка: NOVA

Обилните валежи засегнаха почти всички квартали на града. В столичния квартал „Дружба“ дърво се стовари пред жилищен блок, а в градинката „Кристал“ в центъра на София две огромни дървета паднаха почти едновременно. За щастие при инцидентите няма пострадали. Подлезите при сградата на Министерски съвет и НДК са наводнени.

Видео: Антон Иванов

По информация, публикувана в групата „Забелязано в София“, силният вятър и проливният дъжд са създали сериозни затруднения за гражданите. В централната част на столицата е паднала и градушка, а пороят е довел до наводняването на редица търговски обекти и приземни помещения.

Видео: Марио Евстатиев

Без електрозахранване остана и част от квартал „Младост 1“, като причината най-вероятно е авария, предизвикана от бурята. Паднало дърво прекъсна движението на тролеи в района на Сточна гара. Отново там спряха да работят и светофарите в кръговото движение.

Видео: Николай Василковски, NOVA

На много места улиците се превърнаха в реки.

Снимка: "Булфото"

Всички аварийни екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ са на терен и реагиран на сигнали в резултата на разразилата се буря. Получени са близо 100 сигнала за паднали клони и дървета, завирени пътни участъци и подлези. Няма данни за пострадали хора.

Временно беше спряно трамвайното движение на ул.“Пиротска“ и ул.“Странджа“ поради паднало дърво и скъсана контактно-кабелна мрежа. Поради обилно завиряване беше спряно трамвайното движението на кръстовището на бул. „Ал. Стамболийски“ и ул.“Антим І“, както и на обръщателното колело на “Гео Милев“.

Най-обилни са били валежите в централните и южни квартали на града, като по данни на НИМХ падналите количества дъжд на кв. м са били между 15 и 30 литра.

Редактор: Дарина Методиева