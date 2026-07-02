Заплашват ли новите разходи финансовата стабилност на държавата? Изпълнителният директор на Съюза на стопанската инициатива Михаил Кръстев и финансовият анализатор Деян Василев коментираха финансовите политики на властта в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите на Кръстев Съюзът на стопанската инициатива не подкрепя осигурителните прагове. Той отбеляза, че държавата е изправена пред сериозен проблем с публичните финанси. „В рамките на този държавен бюджет виждаме като недостатъчни реформите, необходи за поправяне за проблемите от него. Проблемът с публичните финанси е от над 6 години и трябва да бъде решен рано или късно. Не подкрепяме повишаването на максималния осигурителен дохот. Това е ефективно изземане на средства от икономиката. Става въпрос за изземане на милиарди в продължение на години, които се взимат от бизнеса на светло. Той дава възможно най-високите заплати в страната. Този бизнес се товари с допълнително осигурителна тежест и хората, които са с най-високи възнаграждения в страната, ще трябва да плащат, за да бъдат тези средства разпределяни в държавата”, каза Кръстев. И добави: „Подкрепяме идеята, но не и размерите. Трябва да се действа много по-смело при ограничаване на разходната част в бюджета. Разходите са толкова раздути. Реформите не са достатъчно смели, за да ограничат дефицита в дългосрочен план”.

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Според Деян Василев дефицитът в бюджета може да бъде съкратен до 3%. „Това правителство вкарва неясни и раздути разходи, които ще навредят на България. Тревожно се предвижда увеличаване на външния дълг. Болезнените реформи са неизбежни. Хората протестираха за раздутите работи. Бюджет 2026 е отговорност на това правителство. Има неясни капиталови разходи без проекти”, каза той.

Анализаторът предупреди, че правителството трябва да изкорени автоматизмите. „Това нещо ще ни линчува като бич много сериозно. Вижда се, че има много капиталови разходи на огромни суми в бюджета. Правителството си оставя възможността да харчи пари, които не са излишък, а наднормени за бюджета. Тук липсва думата дисциплина”, допълни Василев.

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Редактор: Ивайла Маринова