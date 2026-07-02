Незаконните сметища са се превърнали в обичайна гледка в селските райони на долината Прешево в Южна Сърбия. Купчини отпадъци са разпръснати край пътища, ниви и речни корита, замърсявайки природата и създавайки сериозни рискове за здравето на местното население.

Въпреки че в повечето сръбски села има организирано сметосъбиране, в някои населени места липсват контейнери и кофи за отпадъци. Това принуждава жителите да изхвърлят боклука в околните ниви и крайпътни пространства, което води до образуването на нерегламентирани сметища.

Пътят към нулеви отпадъци на Балканите

Село Славуевац в община Прешево е едно от местата, засегнати от този проблем. Един от местните жители - Деян Митич, разказва, че в селото няма контейнери. „Всички сме склонни да плащаме за тази услуга, но такава възможност няма“, споделя той.

По-голямата част от жителите на долината Прешево са етнически албанци, а районът от години е белязан от етническо напрежение. Според кмета Ардита Синани боклукът в общината се събира веднъж седмично, като всяко домакинство заплаща около 9 евро месечно за услугата. По думите ѝ единственото място без организирано сметосъбиране е отдалеченото планинско село Кардак, населено предимно с албанци.

Част от селата с преобладаващо сръбско население обаче остават без сметоизвозване. Директорът на комуналното предприятие „Моравица“ Газменд Алиу заявява, че в трите сръбски села не е организирано сметосъбиране поради отказ на местните жители да се включат в системата. Така екологичният проблем постепенно придобива и политическо, и етническо измерение.

Последиците от незаконните сметища са сериозни. Освен че загрозяват пейзажа, отпадъците замърсяват почвата и водите. Някои жители прибягват до изгаряне на боклука, което увеличава риска от пожари, влошава качеството на въздуха и създава предпоставки за разпространение на болести. Така проблемът се превръща не само в екологично, но и в обществено предизвикателство, което изисква ефективни решения и сътрудничество между институциите и местните общности.

Редактор: Иван Иванов