Министерството на земеделието и храните публикува проект за въвеждане на ограничения за възнагражденията на ръководствата в държавните горски предприятия.

Съгласно проекта, директорите на държавните предприятия ще получават до шест минимални работни заплати, директорите на териториалните поделения - до четири, а членовете на управителните съвети - до една минимална работна заплата. По този начин се цели единен подход при определянето на възнагражденията на ръководния състав в държавните горски предприятия.

Риск от загуба на стотици милиони евро и спешни реформи: Земеделският министър с оценка за състоянието на сектора

Предложените промени са мотивирани от влошеното финансово състояние на предприятията, вследствие на продължаващия спад на пазара на дървесина през последните две години. Те целят оптимизиране на разходите за работна заплата и по-ефективно управление на финансовите ресурси, както и по-добър баланс между разходите за управление и икономическите им резултати.

Редактор: Ивета Костадинова