Обърнат тежкотоварен камион на изхода от Елхово посока Лесово, Ямболско.

Сигналът за самокатастрофирал товарен автомобил извън пътното платно е получен около 20:00ч По първоначални данни отзовалите се на сигнала огнеборци са успели да извадят шофьора от кабината на превозното средство. Към момента няма данни дали има наранявания.

Движението и в двете посоки по път I-7 Ямбол – ГКПП „Лесово“ в района на Елхово е временно ограничено, съобщиха от АПИ. От Областната дирекция на полицията в Ямбол уточниха, че леките автомобили се пренасочват през град Елхово, а тежкотоварните изчакват на място.