В четвъртък в студито на "Пресечна точка" гостуваха пиар експертът Калина Крумова, финансовият експерт Преслав Райков и социалният предприемач Ивайло Маджаров. Те коментираха актуалните теми за деня.

Първата дискусия беше посвенета на закъснялата грижа за децата, издирването на 11-годишната Наталия, за която близките твърдят, че е отвлечена от бившия приятел на нейната майка. Също така дискутираха и спасяването на момче от полицай във водите на Марица. Друг акцент беше и детето, което спаси майка си по време на шофиране на "Струма".

Втората тема, която гостите обсъдиха, беше за наводненията, причинени от силните дъждове вчера и реакцията на властите и обществеността. Успоредно с това те коментираха и климатичната криза - жегите и пороите.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова