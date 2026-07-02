Пожар избухна в цех за производство на дървени пелети в северната промишлена зона на Търговище. Сигналът за инцидента е подаден на 1 юли в 7:14 ч.

Към мястото незабавно са изпратени екипи на пожарната в Търговище. Огънят е унищожил покривна конструкция и производствено хале с площ около 800 кв. м. В помещението са изгорели машини, мотокар, инвентар, готова продукция и суровини за производство на пелети.

Голям пожар избухна в халета за преработка на пластмаса край „Люлин“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Няма пострадали хора. След овладяването на пожара пожарникари са останали на място през целия ден заради риск от повторно възпламеняване вследствие на високите температури.

Благодарение на бързата им намеса е предотвратено разпространението на огъня към две съседни сгради, каравана, мотокар, фотоволтаични панели, трафопост, навес със складирани гуми и няколко паркирани автомобила. На място е извършен оглед. Причините за възникването на пожара се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.