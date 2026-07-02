Икономическата полиция в Кърджали задържа длъжностно лице във фирма-изпълнител на обществена поръчка за основен ремонт на сграда на читалище.

Община Кърджали е възложител на поръчката на стойност 1 262 408,82 лв. от 2024 година, като до момента работата по обекта не е приключила.

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В хода на проверката полицаите установили, че съществуват разминавания в заложените дейности в проекта и в протоколите за извършена работа. При направен оглед е било констатирано, че вследствие на отклонения в топлоизолацията на сградата и в ремонта на покрива, са нанесени щети за 45 000 лв.

Работата по случая продължава, а след приключване на проверката материалите по случая ще бъдат внесени в прокуратурата.

Редактор: Цвета Лазаркова