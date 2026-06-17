Полицията в Кърджали задържа бизнесмен и училищен директор за злоупотреби при изпълнение на обществена поръчка за ремонт на физкултурен салон. Двамата мъже - на 50 г. и 66 г., са задържани за 24 часа.

Разследващите са установили, че чрез фалшиви документи са били отчетени и платени значително по-големи суми от реално извършените дейности. На завишени цени са били доставени материали и спортни съоръжения. Разплащанията по обществената поръчка на стойност 550 хил. лв. са били направени миналата година.

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По предварителни изчисления нанесената щета е за над 100 хил. лв. Освен това обществената поръчка е била възложена на фирма с наложени санкции от Инспекцията по труда.