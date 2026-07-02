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Бури, валежи или слънце: Какво време ни очаква в първите дни на месец юли
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Прогноза за времето (02.07.2026 - сутрешна)
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Жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури в почти цялата страна
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Прогноза за времето 01.07.2026 - обедна)
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Прогноза за времето (01.07.2026 - сутрешна)
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Кога се очакват най-високите температури през юли
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Ивайла Маринова
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