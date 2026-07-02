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Апелативният съд в Бургас потвърди определението на Окръжния съд в Ямбол и постанови най-тежката мярка за неотклонение за Енчо Динев
Апелативният съд в Бургас потвърди определението на Окръжния съд в Ямбол и постанови най-тежката мярка за неотклонение за Енчо Динев - водачът, управлявал камиона, при който загинаха две деца и бащата на едното от тях. Защитата на Енчо Динев настояваше постоянният му арест да бъде заменен с по-лека мярка за неотклонение - домашен арест или парична гаранция, но Темида не уважи исканията.
При трагедията на АМ "Тракия" загинаха две 9-годишни момчета, футболисти от академията на "Славия", и бащата на едно от тях. Тежко ранени бяха треньорът на децата и приятелката му.
Веднага след заседанието Енчо Динев за първи път говори пред камерите: "Моите най-искрени съболезнования. Разбрах, че децата са футболисти. 12 години съм работил с деца - ръководех футболен отбор. Това е голяма трагедия. Искам да благодаря на момчето и момичето, които помогнаха след катастрофата, докато 100 човека гледаха”.
Динев отправи апел към всичките си колеги да шофират внимателно и да не разчитат на мантинелите.
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