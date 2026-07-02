Дани Глоувър е диагностициран с болестта на Алцхаймер. 79-годишната звезда от „Смъртоносно оръжие“ сподели новината за диагнозата си в разговор с предаването Today.

Той разказа, че живее с болестта от няколко години и че тя е забавила говора, движенията и спомените му.

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„В известен смисъл бих могъл да живея с това“, каза Глоувър, но добави, че с напредването на болестта „нещата ще бъдат различни и ще се променят“.

Снимка: Getty Images

Болестта на Алцхаймер е прогресивно мозъчно разстройство, което започва с лека загуба на паметта и може да доведе до невъзможност за водене на разговор, извършване на ежедневни дейности или реагиране на околната среда.

Пред People екшън звездата разказа как е бил диагностициран през 2023 г. и допълни, че се е примирил с това с помощта на семейството си. „Имам дъщеря си, имам приятели. Искам просто да кажа, че животът продължава", сподели още той. „Има моменти, които непрекъснато си спомняш, а това потвърждават факта, че можеш да запомниш някои неща. Има моменти, които никога няма да забравя", казва още актьорът.

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Дъщерята на Глоувър, Мандиса, каза пред People, че баща ѝ „понякога е наясно, а понякога не“ и описа диагнозата като „промяна в същността на това, което си мислиш, че си или не си“.

Актьорът обаче сподели, че не чувства, че това е „краят на живота ми“. „Има работа за вършене“, допълни той.

Снимка: Getty Images

Глоувър сподели новината за диагнозата си седмици преди 80-ия си рожден ден на 22 юли. Любимият на поколения фенове на киното актьор е известен с ролята си на Роджър Мърто в поредицата "Смъртоносно оръжие" с Мел Гибсън. Той е участвал и във филми като „Хищникът 2“, „Пурпурен цвят“ и много други. Изиграл е над 200 роли и е носител на наградата „Еми“, включително за ролята си на Нелсън Мандела в телевизионния филм „Мандела“.

През 2022 г. Глоувър получи хуманитарната награда „Джийн Хершолт“ – почетен „Оскар“, връчван на лица, „чиито хуманитарни усилия са донесли признание на индустрията, като са насърчавали човешкото благосъстояние и са допринесли за коригиране на неравенствата“.

Редактор: Цветина Петрова