Т.нар. „бактерия човекоядец“, за която през последните дни се появиха множество публикации, не е нова и няма данни да представлява по-голяма опасност от предишни години. Това заяви в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS инфекционистът и директор на Клиниката по невроинфекции в Инфекциозна болница доц. д-р Трифон Вълков.

„Не вярвам това да се превърне в такъв проблем, който се опитват да го представят“, подчерта специалистът. По думите му става въпрос за бактерия от рода Vibrio, която се развива много добре в солена вода, но е позната на медицината от много отдавна. „Няма абсолютно никакви предпоставки към днешна дата да мислим, че тя би могла да създаде по-големи проблеми в сравнение с предишни години“, категоричен беше Вълков. Инфекционистът обясни, че бактерията може да причини „лезии и труднозаздравяващи рани“, но подчерта, че инфекцията е лечима.

„Човекоядецът“ в морето: Опасни морски бактерии се разпространяват в Европа

Експертът коментира и нови твърдения около COVID-19. Според него няма авторитетни научни доказателства, които да подкрепят тезата, че вирусът е създаден в лаборатория, а науката и до днес приема естествения му произход „Създаването на вирусни прототипи в лабораторни условия е нормална практика в медицината и се използва за диагностика и лечение, включително при онкологични заболявания. Не винаги това трябва да се свързва със създаването на някакъв хипермутантен вирус или биологично оръжие“, допълни Вълков.

Вълков даде съвети за хората, изложени на дима след пожара в завода за отпадъци край София. „Хората с хронични белодробни заболявания по възможност трябва да останат вкъщи, а ако излизат - да носят предпазни маски и да избягват най-засегнатите райони“, препоръча той.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова