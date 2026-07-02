Двойката, която беше арестувана, след като се изкачи на "Емпайър Стейт Билдинг" в Ню Йорк за предложение за брак, е пусната на свобода под наблюдение.

32-годишният руснак Иван Кузнецов и 33-годишната Анжела Николау се явиха в съда в четвъртък по обвинения за незаконно проникване, застрашаване на обществената безопасност, нанасяне на щети и неправомерно навлизане в чужда собственост.

Арестуваха двойка, качила се на върха на „Емпайър Стейт Билдинг“ заради предложение за брак (ВИДЕО+СНИМКИ)

В сряда двамата се изкачиха на върха на "Емпайър Стейт Билдинг", където разпънаха знаме с надпис „Когато силата на любовта победи любовта към силъта, светът ще познае мира“. Те окачиха флага на върха на радио-телевизионната предавателна кула на сградата, която се намира на 1454 фута над Манхатън. Точно на върха на кулата, след екстремното изкачване, Иван е направил предложение за брак на Анжела.

Очаква се те да се явят отново в съда на 24 август.

Редактор: Цветина Петрова