Снимка: АП, БТА
Мъж и жена бяха арестувани, след екстремното предложение за брак
Двойката, която беше арестувана, след като се изкачи на "Емпайър Стейт Билдинг" в Ню Йорк за предложение за брак, е пусната на свобода под наблюдение.
32-годишният руснак Иван Кузнецов и 33-годишната Анжела Николау се явиха в съда в четвъртък по обвинения за незаконно проникване, застрашаване на обществената безопасност, нанасяне на щети и неправомерно навлизане в чужда собственост.
Арестуваха двойка, качила се на върха на „Емпайър Стейт Билдинг“ заради предложение за брак (ВИДЕО+СНИМКИ)
В сряда двамата се изкачиха на върха на "Емпайър Стейт Билдинг", където разпънаха знаме с надпис „Когато силата на любовта победи любовта към силъта, светът ще познае мира“. Те окачиха флага на върха на радио-телевизионната предавателна кула на сградата, която се намира на 1454 фута над Манхатън. Точно на върха на кулата, след екстремното изкачване, Иван е направил предложение за брак на Анжела.
Очаква се те да се явят отново в съда на 24 август.Редактор: Цветина Петрова
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