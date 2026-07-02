Вчера Министерският съвет одобри проекта за държавен бюджет за 2026 г. Финансовата рамка предизвика полемики в парламента, а опозиция и управляващи влязоха в спор за план-сметката, която предвижда дефицит от 5,7% от БВП, или около 7,2 млрд. евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 млрд. евро, или 31,1% от БВП.

В ефира на предаването „Твоят ден“ Евелина Славкова от „Тренд“, Елена Дариева от „Насока“ и Марчела Абрашева от „Кантар“ коментираха страстите около приемането на бюджета, поведението на опозицията, както и предстоящите президентски избори.

Какво говори и какво върши правителството - покриват ли се очакванията от бюджета

Според Дариева критиките на опозицията към финансовата рамка са категорични, но засега липсват конкретни алтернативни предложения. По думите ѝ бюджетът е определян като най-слабия от десетилетия насам, но политическите сили, които го оспорват, все още не са представили собствена визия за това как би изглеждала една различна бюджетна политика.

Евелина Славкова определи бюджета като компромисен и продиктуван от настоящата политическа и икономическа ситуация. „Той не е исканото или максималното, което управляващите могат да направят с оглед на своите планове за реформи, но е единственото възможно с оглед на настоящата ситуация“, заяви тя. Според социолога това не е бюджетът, който ще покаже в пълна степен политиките на „Прогресивна България“, като изрази надежда, че това ще се случи при финансовата рамка за 2027 г.

Марчела Абрашева също открои слабости в проекта. По думите ѝ към бюджета се отправят два основни упрека - че „не е достатъчно амбициозен и липсва голяма идея“. Въпреки това, тя смята, че предстоящото му обсъждане ще даде възможност за сериозен разговор по фискалните проблеми, поставени от опозицията.

Дариева направи и по-дългосрочен политически прочит на документа. „Ако бюджетът за 2026 г. е генерална репетиция за прогресивния бюджет на “Прогресивна България” през 2027 г., бихме казали, че репетицията е пред провал“, коментира тя.

Според анализаторите дебатът около план-сметката вече се преплита с предстоящите президентски избори. Славкова смята, че по-сдържаното поведение на част от опозицията е свързано именно с подготовката за президентската надпревара.

„Липсата на атаки към управляващите е като продължение на предизборната кампания за предстоящите президентски избори. Важно е кой от опозицията ще отиде на балотаж“, посочи тя.

Дариева също вижда пряка връзка между дебата за бюджета и предстоящия вот за държавен глава. Според нея президентските избори ще бъдат ключови за това коя политическа сила ще се утвърди като основен лидер в опозиционното пространство. Тя отбеляза, че ПП и ДБ отправят аргументирани критики към финансовата рамка, докато при ГЕРБ-СДС и ДПС се наблюдава по-скоро авансово приемане на проекта.

Редактор: Иван Иванов