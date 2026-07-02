За улеснение на туристите и жителите на София центърът за градска мобилност разшири функционалностите на мобилното приложение Sofia2Go месец след старта му. Към момента то се използва от над 50 000 потребители. Какви са промените коментира в ефира на NOVA NEWS Владимир Лазаров, директор на дирекция „Маркетинг и продажби” в Центъра за градска мобилност.

Картата за градския транспорт влиза в дигиталния портфейл

„Центърът за градска мобилност много активно работи за гражданите на столицата и посетителите ѝ в посока на дигитализацията. Смея да твърдя, че вече сме номер едно в Европа. Имайки предвид това, че дори градове като Мадрид, Лондон, Мюнхен, Берлин не предоставят толкова възможности за дигитални плащания и дигитализация, ние направихме много смели стъпки напред. Работим твърдо в тази посока и предоставяме на гражданите нова възможност за заплащане на градския транспорт - много улеснена, с много функционалности, която допринася за по-бързо придвижване и по-удобен начин на транспорт”, каза Лазаров.

Той обясни, че в момента приложението дава нови опции за оптимизация на маршрути и следене на линиите в реално време, което улеснява придвижването и пести време на гражданите. „Персонализацията и дигитализацията на картата се осъществяват чрез QR код и сканиране без посещение в пункт за продажба. Картата се асоциира с имейл и се виртуализира. Това не са последните нововъведения. Работим и в много други посоки”, заяви той.

„Приложението е пригодено и за хора в неравностойно положение, по-скоро за незрящи, и отговаря на всички стандарти. Призоваваме хората с увредено зрение да дадат обратна връзка, за да го надградим”, допълни Лазаров.

По думите му всички превозни средства имат GPS и се отразяват в реално време в приложението. „Човек може да планира маршрута си максимално точно, включително комбинирайки различни превозни средства”, увери той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова