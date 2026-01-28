Депутатите решиха окончателно Антикорупционната комисия да бъде закрита. Предложението получи одобрението на Правната комисия на второ четене във вторник.

Предвижда се функциите да се разпределят между две институции, а всички архивни дела да отидат в ДАНС. Правомощията за разкриване на корупция ще се поемат от ГДБОП и Националната следствена служба, а превенцията и декларациите за конфликт на интереси за имущество ще се прехвърлят към Сметната палата.

Законопроектът беше внесен от ГЕРБ в началото на януари. В Правната комисия той беше подкрепен от депутатите от партията, както и от „ДПС – Ново начало“, БСП и ИТН. Два други законопроекта – на „ДПС - Ново начало“ и на „Продължаваме промяната - Демократична България“, бяха отхвърлени на първо четене.

Управляващи и опозиция влязоха в спор кой е създал комисията и с какви мотиви. Според ПП-ДБ управляващите не са искали реална реформа на комисията.

"Борисов и Пеевски направиха всичко възможно да няма реформа на КПК, блокираха я. Единственото им спасение е да закрият този орган, за да не им търсят сметка от Брюксел. Лъжа е, че тази комисия някога е имало опит да бъде реформирана. Страх ги е и затова я закриват", смята Лена Бориславова.

Вносителите на промените отговориха.

"Лицемерието няма край, законопроектът сме го приели заедно. Вие говорите как тази комисия е бухалка, говорите за справедливост, а точно вие организирахте ареста на Борисов. Той беше незаконен - това ли ви е правосъдието, срамота", каза Георги Кръстев от ГЕРБ.

Наталия Киселова посочи, че е била направена голяма грешка със създаването на КПК. "Смесването на наказателно-правни аспекти с административно-правни е неправилно. След 2 г се търси да се реши този проблем. Въпросът е как България се бори с корупцията и как се предотвратява конфликт на интереси. Този разговор не приключва със закриването на комисията", коментира депутатът от БСП-ОЛ.

От "Възраждане " се усъмниха в ефекта от предложените промени.

"Заявката ГЕРБ да бори корупцията звучи абсурдно. Две години след създаването на специлиализиран закон, е наивно да смятаме, че Сметната палата ще продължи борбата с тези служители", заяви Петър Петров.