Парламентът реши на първо четене да закрие Комисията за противодействие на корупцията. Предложения за това дойдоха от три формации - "ДПС - Ново начало", ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, но депутатите приеха само второто.

Според него функциите на Антикорупционната комисия трябва да бъдат разпределени. Тези за разкриване на корупцията ще се поемат от ГДБОП и Националната следствена служба (НСлС), а превенцията и декларациите за конфликт на интереси за имущество ще се прехвърлят към Сметната палата.

Хамид Хамид от "ДПС-Ново начало" изрази увереност, че Сметната палата ще се справи със задачата да поеме част от функциите. Противодействието на корупцията преминава в ДАНС. откъдето и дойде в КПК", заяви той.

"Тази бухалка използва своите функции, за да тормози опозицията. Да принуждава кметове да се снимат под герба. Предлагаме комисията да изчезне в този вид и да бъде заменена от много по-фокусирана и малка комисия за превенция на корупцията и конфликт на интересите", каза Божидар Божанов от ПП-ДБ.

"С настоящия законороект предлагаме край на една институционална заблуда, която години наред ни се представяше като реформа но не постигна резултати", обясни Георги Кръстев от ГЕРБ-СДС.

"Колко глупаво, смешно и неработещо е да създаваме закони за определени личности или да ограничаваме правомощия отново заради определени личности. Нито една реформа не работи така и вие днес го доказвате", смята Цвета Рангелова от "Възраждане".

Припомняме, че на 16 януари Правната комисия в Народното събрание прие на първо четене законопроекта за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

Още през лятото от "ДПС – Ново начало" предложиха комисията да бъде закрита, като функциите ѝ бъдат разпределени между Сметната палата и ДАНС. Законопроектът на ГЕРБ–СДС също предвижда разделяне на дейността на комисията между Сметната палата и ГДБОП. А от ПП–ДБ настояват комисията да бъде закрита и на нейно място да бъде създадена по-малка структура.