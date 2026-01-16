Правната комисия в Народното събрание прие на първо четене законопроекта за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

Функциите ѝ ще бъдат разпределени между Сметната палата и ГДБОП.

Предложението за закриване на КПК бе внесено под формата на три законопроекта от ГЕРБ–СДС, ДПС – Ново начало и „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Бойко Борисов: Новата цел на ГЕРБ е модернизацията на страната

Още през лятото от ДПС – Ново начало предложиха комисията да бъде закрита, като функциите ѝ бъдат разпределени между Сметната палата и ДАНС. Законопроектът на ГЕРБ–СДС също предвижда разделяне на дейността на комисията между Сметната палата и ГДБОП. От ПП–ДБ настояват комисията да бъде закрита и на нейно място да бъде създадена по-малка структура.

Заседаието на комисията започна със закъснение поради липса на кворум. Отсъстваха представителите на парламентарната група на ИТН.