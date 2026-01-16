Новата цел на ГЕРБ е модернизацията на страната, заяви лидерът на партията Бойко Борисов на среща с кметове от Северна България във Велико Търново, излъчена във Facebook профила на Борисов. В срещата участваха министър-председателят в оставка Росен Желязков, министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков и кметът на Велико Търново Даниел Панов.

♦ Борисов изтъкна постиженията на IT сектора в България и подчерта, че страната има най-мощния изкуствен интелект и един от най-добрите в Европа. Лидерът на ГЕРБ даде за пример инсайт институтите, индустриалната зона в Технопарка, учебните програми, които министърът в оставка Красимир Вълчев направи, за да отговори на много бързо променящата се среда в света. Борисов каза, че светът се развива бързо и на децата трябва да им се предлагат иновативни учебни програми.

Бойко Борисов: Ние заведохме България в еврозоната, от ГЕРБ няма за какво да се срамуваме

Той допълни, че ГЕРБ са довели в страната ни най-големите компании в света, които са инвестирали милиарди евро у нас заради стабилността в държавата. Той съобщи, че в предизборната кампания на партията първа точка ще бъде индустриализацията, иновациите, създаването на високо технологични продукти.

♦ Бойко Борисов изрази разочарование, че толкова време президентската институция е използвана да се води нечестна политическа кампания. Той запита дали Румен Радев е критикувал Васил Терзиев за кризата с боклука в София. "Но там връзката е по Държавна сигурност. Тези партии, които се представят за най-демократичните, всъщност са най-старите болшевики, най-старите комунисти, дори най-старите сатрапи в нашата кратка история", каза още Борисов.

♦ Лидерът на ГЕРБ изтъкна, че кметът на София сам е признал, че няма план за справяне с кризата с отпадъците. Борисов потвърди, че ще продължи да подкрепя Терзиев дори и да определи цена от 380 лв. за сметосъбиране на тон отпадъци. "Искам този кмет да стои до последния работен ден, за да се вижда как управляват кметовете на ПП-ДБ", каза той.

Борисов: Убеден съм, че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори

♦ Той отчете, че в последната една година правителството е изпълнило всичките си цели. "Това, за което се събрахме, това направихме", каза той. "Искаха незабавни избори, ние им дадохме незабавни избори. Какво ни предлагат до този момент, освен техните лични амбиции да имат репресивните органи на държавата, които ние искаме да закриваме, а не да ги увеличаваме", каза Борисов. Той подчерта, че ГЕРБ никога не е ползвал такива методи и средства.

♦ Бойко Борисов определи като голям принос на ГЕРБ приемането на еврото. Той подчерта, че страната ни е получила подкрепа с пълно мнозинство от Европейският парламент, Европейската комисия и Европейският съвет. "И за капак ни извадиха от 27 години мониторингов механизъм към нашата правоохранителна система", посочи Борисов.

"Всички излязоха да казват колко са против еврото - и Радев, и "Възраждане", и "Продължаваме промяната-Демократична България", посочи Борисов. "Но ПП-ДБ, като лицемери както винаги, казаха, че са "за" да влезем в еврото, но искаме вот на недоверие да падне правителството", посочи лидерът на ГЕРБ. И попита как с паднало правителство и с подаден конвергентен доклад ще ни приемат в еврозоната. "Затова казвам, че ПП-ДБ са лицемери. Правителството е в оставка и плавно си се въвежда еврото", допълни той.

Редактор: Цветина Петрова