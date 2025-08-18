Министерството на труда и социалната политика вече работи по предложения за Бюджет 2026, като основен приоритет е повишаването на парите за майчинство през втората година. Това заяви министърът Борислав Гуцанов преди няколко дни във Варна.

В момента за втората година от майчинството си, родителите получават 780 лева. Намерението е сумата да се обвърже с размера на минималната работна заплата и така през 2026-та да достигне около 1100-1200 лева. И още - повече да има за тези, които решат да не стоят до децата си след първата година от майчинството и да се върнат на работа по-рано. От социалното министерство изчисляват, че вместо сегашните 50%, могат да се отделят по 75 на сто. По думите им това няма да ощети бюджета.

„Някъде около 1100 – 1200 лева считаме, че е цената, която ще бъде адекватна на сегашните условия. Разбира се, първо трябва да видим какви са възможностите и каква би била събираемостта в Министерство на финансите”, заяви Гуцанов.

Той добави, че в бюджета не само, че няма да излязат пари от бюджета, а ще влязат около 12.4 милиона, ако само 10 % от майките отидат да работят.

Катрин Креовска, която е в майчинство от една година споделя, че към момента получава 780 лева, но е притеснена какво ще се случи през втората.

„Може би средата на втората година вече ще усетя, че положението е тежко и страшно”, добавя майката и заяви, че е добре парите да е повече, защото тези в момента, които са, не са достатъчни.

Според икономисти, предложеният ръст в парите след първата година от майчинството няма да стимулира родителите да се върнат по-рано на работа.

Реално няма икономическа и практическа причина това да се случи. Това предложение сме го чували през годините като мярка за повишаване на естествения прираст на населението. Ако се насърчават жените да стоят по-дълго време вкъщи, тогава участието на пазара на труда е доста по-малко, каза Зорница Славова от Института за пазарна икономика.

Според социалното министерство при раждане на първо, второ и трето дете също може да се отделят с 60-70 процента повече. За да се случи това обаче, се очакват разчетите на Финансовото министерство.