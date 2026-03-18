Окръжната прокуратура в Хасково предаде на съд 18-годишния Иван Костов. Той е обвиняем за умишлено убийство на Магдалена Русева.

Прокуратурата внесе обвинителен акт за причиняване на смърт по особено мъчителен начин, като макар и непълнолетен към момента на деянието, той е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Иван и Магдалена се познавали. Те били ученици в едно и също училище, а известно време работили като сервитьори в заведение. Двамата поддържали приятелски отношения. Той споделял със свои познати, че искал да остане насаме с момичето.

Припомняме, че тялото на жертвата, която беше обявена за издирване на 26 април миналата година, беше открито на 30 април в необитаем имот в Хасково. Беше доказано, че убийството е станало на 600-700 метра от мястото, където беше открито тялото - в къщата на дядото на предполагаемия извършител.

Случаят предизвика силна обществена реакция. Преди близо година млади хора организираха протест, който прерасна в атака срещу сградата на РУ-Хасково, като недоволните хвърляха кофички кисело мляко, домати, яйца, камъни и пиратки, и изпочупиха стъклата на входа на сградата.

В същото време заради случая директорът на Областната дирекция на МВР Иван Расоков подаде оставка след призива на вътрешния министър, а от Шумен Даниел Митов съобщи, че я е приел.

Разследването описва хронологията на злополучното събитие. Късно вечерта на 26 април 2025 г. Иван Костов успял да убеди момичето да му гостува в къща на негов близък. Тя се съгласила, като с тях първоначално бил и негов приятел, който призори си тръгнал. Двамата останали сами. През това време между тях настъпил личен конфликт, понеже Магдалена Русева не искала младежът да споменава пред приятели, че са били заедно в къщата. Тя дори на шега го заплашила с отвертка, която намерила в стаята. В отговор Костов я ударил два пъти с ръка в лицето. Магдалена паднала на пода, а той взел текстилна връзка от долнище на анцуг и я омотал около врата на момичето.

Жертвата се опитвала да се съпротивлява, но не успяла и починала от задушаване. За да заличи следите си, Иван изхвърлил дрехите на Магдалена в контейнер за боклук, а тялото ѝ поставил в бидон, който избутал в продължение на половин километър и го оставил в необитаема къща.

По делото са извършени множество разпити на свидетели, огледи, иззети са веществени доказателства и записи от видеокамери. Според заключението на съдебномедицинска експертиза причината за смъртта ѝ е механична асфиксия в резултат на притискане в областта на шията, кръвонасядания и оттоци на същото място.

Обвиняемият е с взета от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“ и се намира в затвора. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Хасково.

През май 2025 година в студиото на „Здравей, България“ майката на Маги спомена, че има информация за дълъг списък с набелязани жертви, от който името на дъщеря ѝ вече било задраскано.

