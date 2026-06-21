След като от ДСБ отвориха темата за предстоящите президентски избори, от ГЕРБ заявиха, че все още не са взели решение за своя кандидат, но вече правят анализи и търсят най-силната център-дясна номинация.

Според Владислав Горанов преди да се обсъждат конкретни имена, е нужен разговор между всички партии в дясното политическо пространство. „Хубаво още преди анонсите за конкретен кандидат да има разговори между всички, които претендират да са център-дясно в политическия аспект. Такъв не се състоя. Ние все още правим нашите анализи“, заяви той.

Андрей Гюров ще бъде издигнат за президент от инициативен комитет на предстоящия вот

По думите му ГЕРБ никога не са поставяли президентските избори в центъра на вниманието си, но са наясно с едно: „Ако имаме една най-ясна център-дясна кандидатура, тя има шансове.“

Велислав Величков от “Продължаваме Промяната” подчерта, че е рано да се говори за обща подкрепа, преди самият Гюров да обяви намеренията си. „Има споразумение между „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ за издигане на единен кандидат, но и там не знаят в момента за инициативен комитет на господин Гюров. Дали господин Гюров ще бъде кандидат, трябва най-напред той да каже“, посочи Величков.

Политиците коментираха и състоянието на държавните финанси. Горанов изрази съмнение дали заложената цел за бюджетен дефицит от 3% е постижима. „Не съм изненадан, защото от няколко дни анонсите и на премиера, и на финансовия министър са, че 3% са им цел, но сякаш изглежда непостижимо“, каза той. Според него не е вярно твърдението, че свиването на дефицита би навредило на икономиката.

От своя страна Величков отхвърли твърденията, че държавната хазна е празн и напомни, че управляващите ще трябва да изготвят и втори бюджет до края на годината и призова да не си поставят затруднения.