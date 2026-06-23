Ако 20% от населението действително е готово да окаже първа помощ, тоест е подготвено компетентно, това е един много добър резултат. Това коментира Александър Манушев от фондация „Първите три минути” в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS. Той обясни, че на фона на европейските държави тези данни звучат изключително окуражаващо и показват положителна тенденция сред гражданите.

За пример експертът посочи Нидерландия, където около 10% от общото население е подготвено да окаже базова поддръжка на живота при внезапен сърдечен арест. В практиката това означава, че ако на спирката на метрото някой получи сърдечен арест и около него има двайсет души, „двама-трима от тях по случайност, които присъстват там, са готови на секундата да окажат първа помощ правилно”, обясни Манушев.

Колко важни са „Първите три минути“

Относно притесненията на хората, че поради липса на опит могат да навредят на пострадалия, Манушев беше категоричен, че най-важният приоритет е изобщо да се окаже помощ. При човек, който не диша, единственото и най-важно нещо е дишането, докато всичко останало остава на второ място, подчерта той. Специалистът даде пример и с разпространени митове в обществото, като поставянето на монета от 5 стотинки на челото при кръвотечение от носа, което „с нищо няма кой знае колко да му навредите, но всъщност няма и да му помогнете”, допълни Манушев.

Според насоките на Европейския съвет по ресусцитация дете над 12-годишна възраст може напълно правилно и пълноценно да окаже първа помощ, включително с автоматичен дефибрилатор, стана ясно от разговора. Експертът заяви, че обучението със сигурност трябва да започва още от училище, като самото придобиване на умения отнема курс от половин ден, но се изисква непрекъснато то да бъде повтаряно във времето.

Относно подаването на сигнал на телефон 112, съвременните насоки съветват хората да наберат номера на високоговорител и едновременно с това да оказват помощ. Очакванията са диспечерите да дават в реално време насоки за оказване на първа помощ, включително за извънгръдни притискания на сърцето и използване на дефибрилатор, уточни експертът. Той завърши с правилото, че най-важната информация към спешния телефон е „първо да кажете какво се е случило и точен адрес къде се намирате”.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка