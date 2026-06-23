66-годишен мъж е починал вследствие на тежка челна катастрофа на пътя между Свищов и село Вардим, съобщи кореспондентът на БТА в Свищов Антоанета Бълдъркова.

Пътният инцидент станал в понеделник вечерт. По първоначални данни лек автомобил, управляван от 28-годишен мъж от Вардим, се сблъскал челно с насрещно движеща се кола, шофирана от жертвата.

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При удара по-възрастният водач получил множество тежки наранявания. Той бил транспортиран първоначално в Спешния център в Свищов, а впоследствие - в лечебно заведение в Плевен. Въпреки усилията на медиците, мъжът починал от травмите си.

На мястото на произшествието другият шофьор бил тестван за употреба на алкохол, като пробата отчела отрицателен резултат. Извършеният тест за наркотични вещества обаче показал наличие на метамфетамин. От водача е взета кръвна проба за лабораторно изследване, което да потвърди резултата.

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Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

Редактор: Цветина Петкова