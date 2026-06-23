Френското правосъдие отказа да възобнови едно от емблематичните разследвания на движението #АзСъщо (#MeToo) във Франция, започнато след обвинения в изнасилване, отправени от актрисата Санд ван Рой срещу Люк Бесон, което приключи с прекратяване на делото в полза на режисьора, предаде АФП.

Апелативният съд в Париж "отхвърли искането за възобновяване на съдебното разследване срещу режисьора на филмите "Голямото синьо" и "Петият елемент"", съобщи за АФП съдебен източник.

Прокуратурата поиска прекратяване на делото за изнасилване срещу Люк Бесон

Съдиите не са приели аргумента на ищцата, която твърдеше, че ДНК анализи на чифт нейно долно бельо, направени в Нидерландия, представляват "ново доказателство", което би позволило възобновяването на разследването.

Това обаче не е непременно краят на този случай, започнал през 2018 г. "Не можем да се примирим с тази несправедливост", каза пред АФП адвокатът на Санд ван Рой, Антоан Житон, обявявайки, че незабавно ще обжалва пред Касационния съд.

Касационният съд във Франция не се произнася по същество, а преценява дали законът е бил приложен правилно на първа инстанция и при обжалването.

"Между 2018 и 2023 г. - през петте години на разследването, шестима прокурори, двама разследващи съдии и трима съдии от Апелативния съд, всички от които жени, стигнаха до заключението, че Бесон е невинен по отправените срещу него обвинения", каза адвокатът на режисьора Тиери Марембер.

Подновиха разследването за изнасилване срещу Люк Бесон

Делото вече беше стигнало до Касационния съд - най-висшата инстанция на Франция, който през 2023 г. отхвърли тогавашната жалба на Санд ван Рой.



"Както всички знаят, Люк Бесон и Санд ван Рой са поддържали връзка в продължение на няколко години. По време на това дълго разследване бяха извършени всички действия, необходими за установяване на истината. Никое от тях не позволи да се установи липса на съгласие от страна на ищцата", добави той.

"Затова се радваме, че съдът отказа да възобнови това дело, което вече е било разглеждано многократно", каза още адвокатът на Бесон.

Санд ван Рой, 38-годишна белгийско-нидерландска актриса, подаде жалба за изнасилване на 18 май 2018 г., няколко часа след среща в парижки луксозен хотел, за която участниците дадоха две различни версии. Два месеца по-късно тя заведе и дело срещу Люк Бесон за други изнасилвания и сексуални посегателства, извършени, според нея, между 2016 и 2018 г. - епизоди от "връзка, основана на професионално влияние и съпроводена със заплахи за репресии спрямо кариерата ѝ.

Редактор: Никола Тунев