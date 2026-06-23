Възстановено е движението само в посока София на АМ "Тракия" в участъка пътен възел "Зимница" - пътен възел "Хаджидимитрово", от км 283 до км 289.

То беше временно спряно и в двете посоки заради силно задимяване от горящи сухи треви в близост до пътното платно. Автомобилите изчакваха на място.

Движението се регулира от пътна полиция. На място работят дежурни екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол, които гасят огъня.

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Обходният маршрут е от пътен възел "Хаджидимитрово" - път II-53 - Крушаре - път I-6 - Тополчане - Горно Александрово - път I-7 Зимница - пътен възел "Зимница" и обратно.

Сигналът за инцидента е подаден около 14:20 часа. По първоначални данни пожарът е възникнал след самозапалване на спукана гума на полуремарке на товарен автомобил.