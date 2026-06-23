За България отношенията с Обединените арабски емирства са много повече от добри дипломатически отношения и успешен търговски обмен. Ние разглеждаме ОАЕ като стратегически партньор – държава, която споделя нашето разбиране, че икономическото развитие се постига с визия, решителност и дългосрочни инвестиции. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова по време на Бизнес форум България – ОАЕ 2026, организиран от Българския бизнес съвет в Дубай под егидата на Търговската камара на Дубай.

По думите на Карадимова динамиката в двустранните отношения вече се вижда и в конкретните икономически резултати. „Само през 2025 г. двустранната търговия между България и ОАЕ достигна близо 304 млн. щатски долара, с ръст от над 17 процента на годишна база. Според данни на Българската народна банка, общата сума на емиратските инвестиции в България възлиза на 156,7 млн. евро. Това е ясен знак за доверието между нашите две държави и за потенциала, който тепърва можем да реализираме заедно“, подчерта тя.

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Карадимова акцентира върху стратегическите предимства на страната като инвестиционна дестинация. „България е член на Европейския съюз, еврозоната и Шенгенското пространство. Това ни поставя в позицията на естествена врата към европейския пазар и като стратегическа връзка между Европа, Близкия изток и Азия“, каза заместник-министърът. По думите ѝ, страната ни се утвърждава като един от най-стабилните и перспективни икономически центрове в Югоизточна Европа.

Тя отбеляза, че усилията на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията са насочени към привличането на стратегически инвеститори в ключови сектори на икономиката. По време на форума заместник-министърът подчерта и възможностите за реализация на съвместни проекти между двете държави. „Емирствата са световен пример за това как стратегическата визия и последователните инвестиции могат да превърнат една държава в глобален икономически лидер. България, от своя страна, предлага стабилност, достъп до европейските пазари, индустриален потенциал и талантливи специалисти. Съчетаването на тези предимства създава изключителни възможности за съвместни проекти с дългосрочна стойност“, посочи Карадимова.

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Според нея, следващият етап в отношенията между България и Обединените арабски емирства ще бъде белязан не само от по-висок търговски обмен, а и от реализацията на конкретни инвестиционни проекти, които ще носят ползи и за двете държави.

Редактор: Ралица Атанасова