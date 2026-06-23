Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (23.06.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (23.06.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (23.06.2026 - обедна) Прогноза за времето (23.06.2026 - обедна) 23 юни 2026 13:03 Жълт код за опасни бури и градушки в сряда Жеги и градушки в първите дни на лятото Прогноза за времето (22.06.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (21.06.2026 - обедна) Юнски жеги в най-дългия ден от годината: Какво ще е времето след началото на астрономическото лято Настъпи астрономическото лято Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Цвета Лазаркова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Заместник-министър Михаела Карадимова: Отчитаме ръст от 17 % на двустранната търговия с Обединените арабски емирства Жълт код за опасни бури и градушки в сряда Проф. Александър Маринов става съветник на Гълъб Донев Премиерът връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки България печели нов престижен европейски грант: Учен от ETH Цюрих се мести в INSAIT КЗК спря откриването на обществена поръчка за детската болница Йордан Цонев напуска политиката Забраниха къпането в река Дунав във Видин Михаела Доцова след срещата с колегата си от РСМ: Изразих безпокойството ни по отношение на зачестилото антибългарско поведение Срещата със здравния министър не даде никакви конкретни решения, твърдят млади лекари Политолози и журналисти призовават партиите да излязат с кандидатури за президент до края на юли Приложение ще показва в реално време цените на основните хранителни продукти Румяна Бъчварова: След динамичната работа на служебния кабинет тази на редовния изглежда забавена Адвокат: Потърпевши от схемата “Баба Алино” плащали до 50% от стойността на имотите без предварителни договори Министърът на иновациите и дигиталната трансформация създава консултативен съвет от роботи България и САЩ обсъдиха финалните стъпки за включването ни в програмата за безвизово пътуване Челен сблъсък край Разград затвори пътя за Русе, един от шофьорите е в тежко състояние (СНИМКИ) Какво предлага българският туризъм и колко е конкурентен Шофьор загина след катастрофа край Свищов, другият водач - с положителна проба за метамфетамин Череши за 80 евроцента, ако си ги набереш сам: Овощар от Добруджа търси спасение за реколтата си Месец и половина на власт: Какви заявки дава кабинетът „Радев" „Чупим колите си всеки ден“: Жители на Хисаря готвят блокада заради разбит път Ремонти по ключови пътища и магистрали в страната За какво се харчат парите, събрани от глоби и електронни фишове? При около 6000 градуса: Двамата младежи, ударени от волтова дъга на вагон в Стара Загора, опитали да си направят селфи Ножове, грабежи и страх: Граждани сигнализират за нападения в района на подлез „Плиска“ в София Михаела Доцова открива пленарната сесия на Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ в София Иван Шишков представя екипа си в МРРБ и съобщава за нередности във ведомството Скандалът „Баба Алино“: Екип на NOVA влезе в първите 12 къщи, които ще бъдат съборени. Очакват се нови заповеди Случаят „Калашниците”: Съдът потвърди мярката постоянен арест за трима от задържаните Тристранният съвет обсъжда 4 законопроекта за трудови, осигурителни и здравни права Новото ръководство на ЦИК встъпва в длъжност Имат ли българите възпитанието да управляват автомобила европейски? Лятна академия „Нов път в преподаването“ - ученето може да бъде забавно КЗК глоби две фирми с близо 310 000 евро за продажба на фалшиво масло Временно променят организацията на движение в участъци на „Тракия“ Катастрофа между два автомобила на столичния бул. "Вардар" Владимир Тодоров: Фондът за пътна безопасност трябва да се управлява от няколко министерства Откриха мъртъв мъж в района на Лъвов мост, има задържани (ВИДЕО+СНИМКИ) Два тира се удариха на магистрала "Струма", има пострадал Златният шанс: Какво се крие в недрата на България Двама чужденци починаха в Слънчев бряг „Направи промяната": Започва кампания за превенция и рисковете, свързани с нелегалната миграция Олег Невзоров: Не се чувствам виновен Иван Шишков: Къщите в "Баба Алино" трябва да бъдат съборени, няма друго решение „Прогресивна България” стана партия Какво мляко купуваме и каква храна ядат децата в градините и училищата Три деца с морбили са настанени в болница в Плевен ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА