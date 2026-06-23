Опростяването на европейското цифрово законодателство е необходима стъпка за по-малко бюрокрация, но не бива да бъде за сметка на правната сигурност, киберсигурността, защитата на търговските тайни и справедливите пазарни условия. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, който е докладчик на ЕНП по становището относно т.нар. „Цифров омнибус“. Предприетите изменения в цифровата нормативна уредба бяха дискутирани на заседание на Комисията по правни въпроси в Европейския парламент.

От името на ЕНП Емил Радев подкрепи балансиран и прагматичен подход, който да насърчава иновациите и инвестициите и да допринася за повишаване на конкурентоспособността на ЕС в условията на засилена глобална конкуренция. В същото време обаче евродепутатът изтъкна необходимостта от по-добра защита на търговската тайна. „В цифровата икономика именно данните, алгоритмите, бизнес моделите и стратегическата информация са сред най-ценните активи на европейските предприятия“, мотивира се Радев, който е зам.-председател на правната комисия на ЕП.

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Той акцентира и върху необходимостта от запазване на Регламента за отношенията между платформите и бизнеса (P2B), който осигурява минимални стандарти за прозрачност и предвидимост за малките и средните предприятия. Евродепутатът бе категоричен, че малките организации и бизнесът с ограничени ресурси не бива да се натоварват с непропорционални административни изисквания.

Той изрази подкрепа за създаването на единна европейска точка за докладване на инциденти в областта на киберсигурността. Според него това ще подобри координацията между институциите и предприятията, ще улесни процедурите и ще осигури хармонизиран подход в целия Европейски съюз, следвайки принципите, заложени в Акта за киберустойчивостта и Единната платформа за докладване.

Т.нар. „Цифров омнибус“ е част от усилията на Европейската комисия за опростяване и по-добро съгласуване на действащото цифрово законодателство на ЕС. Целта е да се намали административната тежест за бизнеса, особено за малките и средните предприятия, като същевременно се запазят високите стандарти за сигурност.

В момента Европейският парламент изготвя своята позиция, като Комисията по правни въпроси е първата, която дава становище.

Редактор: Мария Барабашка