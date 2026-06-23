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Според Емануил Йорданов банкерът няма да разкрие нищо сензационно
Има изготвена молба от сръбския адвокат на банкера Стоян Мавродиев, с която се иска производството да бъде прекратено в самото начало и той да бъде изпратен в България. Това каза в предаването „Денят на живо” Емануил Йорданов, който е бивш министър на вътрешните работи и адвокат на Мавродиев. Той потвърди, че банкерът сам е поискал да бъде екстрадиран у нас.
„Мавродиев сам е преценил, че това е подходящият момент да се върне в България и че самата обстановка в държавата предполага спазване на правата на хората, дори и когато са обвиняеми”, обясни Йорданов. Според него очакванията Мавродиев да разкрие нещо сензационно, няма да се оправдаят, „просто човекът иска да си защити правата”.
„Много е възможно той да бъде задържан, но си има процедури, по които ние ще търсим освобождаването му и определяне на по-лека мярка за неотклонение”, подчерта юристът. Той не се ангажира с предположение кога ще се върне клиентът му, тъй като, по думите му, това зависи от сръбските власти.
Документите за екстрадицията на бившия банкер Стоян Мавродиев вече са в Сърбия
По отношение на случая с украинския гражданин Олег Невзоров Йорданов коментира, че първо трябва да се разбере как е издадена заповедта за депортиране от България и как е отменена след три дни.
„Рано е да се каже дали МВР се справя добре, защото е минал твърде кратък период от време. Вътрешното министерство е една огромна и тромава система и за да се случи нещо в нея, трябва повече време. Лошото е, че в рамките на целия преход ние имаме един министър, който е с пълен мандат – проф. Георги Петканов”, коментира бившият вътрешен министър.
Според него сега управляващите са в началото на мандата си и все още се ползват от голямото доверие, което получиха на изборите.
Целия разговор чуйте във видеото.Редактор: Цвета Лазаркова
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