Новините на NOVA отново са най-предпочитаният източник на информация! Това стана ясно от годишния доклад на Института за изследване на журналистиката „Ройтерс“. За предизвикателствата пред съвременната журналистика говори Мария Черешева, председател на Асоциацията на европейските журналисти, в ефира на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Тя посочи, че въпросното проучване е най-сериозният източник на информация за това как хората се информират. Журналистът каза, че за пръв път социалните мрежи са на първо място като източник на информация. По нейни думи това се дължи на факта, че част от деня прекарваме точно пред социалните мрежи.

Институтът „Ройтерс”: Новините на NOVA - най-предпочитаният източник на информация

По отношение на достоверността Черешева каза, че това е много голям проблем. Тя отбеляза, че тук трябва да се отвори темата за инфлуенсърите и информацията, която те поднасят. Журналистът каза още, че предизвикателството за медиите е да намерят своето място в тази сложна и динамична информационна среда, затова те развиват свои канали в социалните мрежи. Черешева подчерта, че Facebook продължава да е на първо място сред социалните мрежи по отношение на информиране, следва Instagram, а TikTok e по-назад.

Черешева също така отбеляза, че младите хора ползват малко като източник на информация вестниците и радията.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова