Парламентът на Румъния отказа да подкрепи правителството, предложено от номинирания за премиер Адриан Вещя в понеделник вечерта. С това политическата криза в страната се задълбочава, пише "Политико".

Вещя е вторият политик, на когото президентът Никушор Дан възлага да състави правителство, след като премиерът Илие Боложан беше отстранен от поста чрез вот на недоверие през май. Само 189 депутати гласуваха в подкрепа на предложения кабинет на десноцентристкия политик, което е далеч под 233-мата, необходими за сформиране на нова администрация.Новият отказ идва само седмици след като първият избор на Дан за съставяне на правителство - Еуджен Томак - също не успя да получи подкрепата на мнозинството в парламента на страната.

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„Днешният вот не беше този, на който се надявахме в Румъния. Но той е суверенен и аз го уважавам“, написа Вещя във Facebook. „47 дни без правителство вече ни струват твърде много: европейски средства, доверие и време", допълни той.

Номинацията на Адриан Вещя беше белязана от политическа драма в собствената му политическа формация - Национално-либералната партия, която е третата по големина в румънския парламент.

Romania’s parliament declined to back the government proposed by PM-designate Adrian Veștea last night, deepening the country’s political deadlock.https://t.co/Dp7uDLW3mJ — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) June 23, 2026

Отстраненият премиер Боложан, който е председател на партията, бил разгневен от решението на Вещя да приеме поканата на Дан да състави правителство и инструктирал членовете на партията да не го подкрепят. След провала на гласуването Боложан написа във Facebook, че „предателствата са показали своите граници“.

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След отхвърлянето на кандидатурата на Вещя, Дан трябва да реши кого да посочи като трети кандидат за съставяне на правителство. Той ще се срещне с представители на всички румънски партии във вторник следобед, за да обсъди нов кандидат за премиер.

Ако Дан не посочи нова номинация за премиер в рамките на следващите 60 дни, може да бъдат насрочени нови избори. Но тъй като евроскептичният „Алианс за обединение на румънците“ е най-популярната партия в страната според социологическите проучвания, се очаква президентът да направи всичко възможно да избегне този вариант, предвид заявения му мандат „да запази прозападната посока на Румъния“.

Редактор: Цветина Петрова