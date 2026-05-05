Вотът на недоверие срещу румънското правителство на премиера Илие Боложан беше приет с 281 гласа "за" при необходими най-малко 233 гласа, съобщи Аджерпрес.

Регистрирани са четири гласа "против", а три гласа са анулирани, уточнява агенцията.

Предложението за вот на недоверие беше внесено от Социалдемократическата партия (СДП), която напусна управляващата коалиция, съвместно с крайнодесния опозиционен Алианс за обединение на румънците (АУР) и парламентарната група "МИР-Румъния на първо място".

Вотът на недоверие, озаглавен "Спрете "Плана Боложан" за унищожаване на икономиката, обедняване на населението и измамна продажба на държавни активи", беше подписан от 254 парламентаристи от общо 646.

До него се стигна, след като СДП - най-голямата партия в управляващата четирипартийна коалиция, оттегли подкрепата си към премиера Боложан, който е лидер на Национално-либералната партия (НЛП). СДП също така оттегли министрите си от правителството и обяви, че то вече не разполага с парламентарно мнозинство.

Коалиционното правителство, което включваше СДП, НЛП, Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), встъпи в длъжност в края на юни миналата година.

