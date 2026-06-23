Тежка катастрофа между два автомобила временно блокира движението по главния път Разград - Русе в района на кръстовището за улица „Добруджа“ край Разград.

50-годишен водач от село Владимировци е пътувал към Разград, когато е изгубил контрол над превозното средство, навлязъл е в лентата за насрещно движение и е последвал челен удар с друго, движещо се в посока Русе.

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Най-сериозно е пострадал вторият водач - 37-годишен мъж, който е бил сам в колата. По данни на полицията той е транспортиран в болница в тежко състояние и е неконтактен.

В другия автомобил са пътували общо четирима души. Всички участници в произшествието са откарани в лечебно заведение в Разград за прегледи и уточняване на травмите им.

Пробата за алкохол на водача на първата кола е отрицателна. Разследващите работят по изясняване на всички обстоятелства около катастрофата, като според първоначалните данни е възможно шофьорът да е заспал зад волана непосредствено преди удара.

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Заради инцидента движението по път I-2 в участъка беше временно спряно. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Разград, като автомобилите преминават от района на бензиностанция по булевард „Априлско въстание“, през село Гецово и отново се включват към главния път.

Снимки: Наталия Йорданова