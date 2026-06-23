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Пороен дъжд се изля и в София
Мощни бури в Северзападна България. Няколко облачни клетки преминаха в района.
Валежите бяха поройни, интензивни с гръмотевици и градушка.
Най-опасните бури в късния следобед във вторник са около Козлодуй-Вълчедръм и в района на Видин. Поройни валежи предизвикаха наводнения в няколко населени места в Северозападна България този следобед. Над Лом са паднали над 35 литра дъжд, които са запушили отводнителните канали, и така в ниските части на града водата стигаше до вратите на автомобилите. Наводнени бяха и паркингите на няколко големи търговски вериги. Пороен дъжд се изля и над Видин. Там се е извила и буря. На телефон 112 са подадени шест сигнала за паднали дървета, има смачкани коли, но няма пострадали хора.
Видеокадри от село Хайредин показват наводнени пътища.
В София също паднаха поройни дъждове, които започнаха в следобедните часове и с прекъсване продължиха и вечерта.
Видео: Николай Василковски, NOVA
Видео: Николай Василковски, NOVA
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